Помічник нардепа передавав дані про обороноздатність України ФСБ з 2014, йому оголосили підозру в держзраді

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

"За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014-го по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням звітів Міноборони, які надавалися на запити депутатів.

За даними слідства, за весь час підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько $80 тис.

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