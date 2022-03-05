Помічник нардепа передавав дані про обороноздатність України ФСБ з 2014, йому оголосили підозру в держзраді
Помічник одного з народних депутатів України з 2014 року передавав ФСБ інформацію про обороноздатність держави та отримував гроші
Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
"За даними слідства, підозрюваний з жовтня 2014-го по лютий 2022 року за гроші здійснював збір та передачу співробітникам ФСБ РФ інформації щодо обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що матеріали стосувалися надання Україні економічної та оборонної допомоги західними партнерами з використанням звітів Міноборони, які надавалися на запити депутатів.
За даними слідства, за весь час підозрюваний отримав від співробітників ФСБ РФ близько $80 тис.
Помічнику нардепа оголосили підозру у державній зраді
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