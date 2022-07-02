Про це повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.

"На Чернігівщині прикордонники знайшли диск із документами військової частини рф, яка брала участь у війні проти України. На носії знаходиться більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під Москви: штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових, технічна документація озброєння та військової техніки", - зауважили в ДПСУ.

Також диск містив документи з участі в навчаннях, бойової готовності, карти й іншц службовц документацію. Деякі з них мали гриф "Таємно". Тепер українські правоохоронці також здобули фотографії, характеристики, копії паспортів, інших документів російських окупантів.

"Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну. І всі вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності!" - наголосили прикордонники.

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