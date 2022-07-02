"Понад 100 Гб даних": на Чернігівщині прикордонники знайшли диск із документами військової частини окупантів
На Чернігівщині ДПСУ знайшла диск із понад 100 Гб даних окупантів, що допоможе притягнути росіян до відповідальності
Про це повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.
"На Чернігівщині прикордонники знайшли диск із документами військової частини рф, яка брала участь у війні проти України. На носії знаходиться більше сотні гігабайт даних про зенітно-артилерійський підрозділ РФ з-під Москви: штатно-посадовий розпис з біографіями російських військових, технічна документація озброєння та військової техніки", - зауважили в ДПСУ.
Також диск містив документи з участі в навчаннях, бойової готовності, карти й іншц службовц документацію. Деякі з них мали гриф "Таємно". Тепер українські правоохоронці також здобули фотографії, характеристики, копії паспортів, інших документів російських окупантів.
"Ця інформація допоможе встановити військовослужбовців, причетних до збройного вторгнення в Україну. І всі вони обов’язково будуть притягнуті до відповідальності!" - наголосили прикордонники.
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