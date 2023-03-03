Про це повідомили в telegram-каналі очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Повідомляється, що обійшлося без жертв, але є руйнування.

"Найбільше дісталося Марганецькій громаді. Там пошкоджений соціальний заклад, 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, газопровід та лінія електропередач", - йдеться у дописі.

Ввечері, 3 березня, у тимчасово окупованому Севастополі стались масові проблеми з електроенергією.

3 березня стало відомо, що російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.

Також зазначається, що рятувальники продовжують обстежувати уражені території та уточнювати наслідки обстрілів.