Понад 100 снарядів за день: ворог обстріляв Нікопольщину з важкої артилерії та РСЗВ
Ворог бив по Нікопольщині з важкої артилерії та РСЗВ: "прилетіло" до Марганецької та Мирівської громад
Про це повідомили в telegram-каналі очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Повідомляється, що обійшлося без жертв, але є руйнування.
"Найбільше дісталося Марганецькій громаді. Там пошкоджений соціальний заклад, 17 приватних будинків, 12 господарських споруд, авто, газопровід та лінія електропередач", - йдеться у дописі.Також зазначається, що рятувальники продовжують обстежувати уражені території та уточнювати наслідки обстрілів.
- Ввечері, 3 березня, у тимчасово окупованому Севастополі стались масові проблеми з електроенергією.
- 3 березня стало відомо, що російські загарбники, котрі не змогли захопити Запорізьку область, але заявили про окупацію, вирішили, що центром області у них буде тимчасово окупований Мелітополь.
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