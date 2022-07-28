Понад 100 тис. українців приїхали до Британії з початку повномасштабної війни

Про це пише Reuters.

За даними уряду, станом на 26 липня Британія отримала 198 200 заявок за двома українськими візовими схемами, загалом видано 166 200 віз. 104 тисячі українців прибули до Британії до 25 липня.

У країні діють дві візові схеми для українців. Одна для родичів сімей, які вже перебувають у Британії Інша дозволяє британцям пропонувати житло для жителів України.

Уряд заявив, що процес тепер повністю цифровий і планує обробляти заявки протягом 48 годин. Дітям віком до 18 років тепер також буде дозволено подавати заяву на приїзд до Британії без батьків або опікунів, якщо у них є докази згоди батьків.

Видання повідомляє, що Британія надає пріоритет українським візам, а це спричинило затримки в оформленні робочих та навчальних віз для багатьох заявників з інших країн

За даними Організації Об’єднаних Націй, станом на 26 липня в Європі було зареєстровано майже 6,2 мільйона біженців з України, більш ніж половина з яких подали заявки на отримання тимчасового дозволу на проживання. Тільки в Польщі зареєстровано понад 1,2 мільйона українців.

Англійський футбольний клуб "Евертон" співпрацює з місцевою владою, щоб роздати безкоштовні квитки українським біженцям на майбутній благодійний матч проти київського "Динамо".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb