"Евертон" буде роздавати безкоштовні квитки українським біженцям на матч з "Динамо"

Про це повідомляють на сайті футбольного клубу.

За інформацією пресслужби, клуб працює з шістьма місцевими радами, щоб сім’ї, які розмістилися по всьому регіону в межах урядової програми "Дім для України", мали можливість відвідати гру.

Зустріч українського та англійського клубів відбудеться 29 липня у Ліверпулі на Гудісон парк, початок - о 21:45 за київським часом. Весь прибуток від поєдинку "Евертон" направить організаціям, які допомагають Україні під час війни.

"Ми прагнемо зробити все можливе, щоб допомогти людям, які постраждали від жахливої ​​війни в Україні", - сказав менеджер "Евертона" Френк Лемпард.

20 травня у перенесеному матчі 33-го туру АПЛ "Евертон" переміг "Кристал Пелас".

13 липня у благодійному матчі київське "Динамо" поступилось французькому "Ліону".

15 липня київське "Динамо" поступилось бельгійському "Антверпену" в благодійному матчі.

20 липня "Динамо" зіграло внічию проти турецького "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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