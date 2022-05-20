"Евертон" здійснив неймовірний камбек і врятувався від вильоту з АПЛ
У перенесеному матчі 33-го туру АПЛ "Евертон" переміг "Кристал Пелас"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
До 54-ї хвилин "Евертон" програв "Кристал Пеласу" 0:2, але зумів перевернути хід гри, і забив тричі. Голи на свій рахунок записали Майкл Кін, Рішарлісон та Доменік Калверт-Льюїн.
Українець Віталій Миколенко провів на полі весь поєдинок. За версією Whoscored, лівий захисник "Евертона" провів пристойний матч і отримав оцінку 7,0.
"Евертон" завдяки перемозі врятувався від вильоту з АПЛ. За один матч до кінця чемпіонату "іриски" піднялись на 16 позицію і перебувають на відстані 4 очок від зони вильоту.
- 15 травня лідер чемпіонату Англії "Манчестер Сіті" не зміг переграти у Лондоні "Вест Гем" у 37-му турі Прем'єр-ліги.
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