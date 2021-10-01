Понад 12 тис. заражень коронавірусом зафіксовано в Україні упродовж доби, 172 пацієнти померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 30 вересня було зареєстровано ​​12 034 нових випадки COVID-19 (у тому числі 1059 дітей і 248 медпрацівників), 172 людини померли, 3264 пацієнти одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 599 випадків;

Вінницька область - 200 випадків;

Волинська область - 325 випадків;

Дніпропетровська область - 725 випадків;

Донецька область - 745 випадків;

Житомирська область - 375 випадків;

Закарпатська область - 109 випадків;

Запорізька область - 770 випадків;

Івано-Франківська область - 301 випадок;

Київська область - 413 випадків;

Кіровоградська область - 73 випадки;

Луганська область - 485 випадків;

Львівська область - 794 випадки;

Миколаївська область - 327 випадків;

Одеська область - 696 випадків;

Полтавська область - 342 випадки;

Рівненська область - 445 випадків;

Сумська область - 454 випадки;

Тернопільська область - 380 випадків;

Харківська область - 1 225 випадків;

Херсонська область - 479 випадків;

Хмельницька область - 607 випадків;

Черкаська область - 409 випадків;

Чернівецька область - 566 випадків;

Чернігівська область - 190 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1225), Львівській (794), Запорізькій (770) Донецькій (745) та Дніпропетровській (725) областях", - йдеться у повідомленні.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.