Понад 12 тис. заражень коронавірусом зафіксовано в Україні упродовж доби, 172 пацієнти померли
Станом на ранок 1 жовтня в Україні зафіксовано 2 435 413 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 446 - летальні, 2 258 455 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 30 вересня було зареєстровано 12 034 нових випадки COVID-19 (у тому числі 1059 дітей і 248 медпрацівників), 172 людини померли, 3264 пацієнти одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 599 випадків;
- Вінницька область - 200 випадків;
- Волинська область - 325 випадків;
- Дніпропетровська область - 725 випадків;
- Донецька область - 745 випадків;
- Житомирська область - 375 випадків;
- Закарпатська область - 109 випадків;
- Запорізька область - 770 випадків;
- Івано-Франківська область - 301 випадок;
- Київська область - 413 випадків;
- Кіровоградська область - 73 випадки;
- Луганська область - 485 випадків;
- Львівська область - 794 випадки;
- Миколаївська область - 327 випадків;
- Одеська область - 696 випадків;
- Полтавська область - 342 випадки;
- Рівненська область - 445 випадків;
- Сумська область - 454 випадки;
- Тернопільська область - 380 випадків;
- Харківська область - 1 225 випадків;
- Херсонська область - 479 випадків;
- Хмельницька область - 607 випадків;
- Черкаська область - 409 випадків;
- Чернівецька область - 566 випадків;
- Чернігівська область - 190 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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