Понад 1,6 млн щеплень: в Україні за 20 днів липня вакцинували більше людей, ніж за червень
За 20 днів липня в Україні зробили більше щеплень від COVID-19, ніж за весь червень - понад 1,6 млн
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
За добу 20 липня 2021 року, 100 003 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані - 39 416 людей.
Протягом доби працювали:
- 654 мобільні бригади,
- 1 830 пунктів щеплення;
- 69 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали 1 дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень.
Понад 1,6 млн щеплень від коронавірусу зробили в Україні за 20 днів липня. МОЗ зазначає, що це більший показник, ніж за весь червень.
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