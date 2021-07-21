Понад 1,6 млн щеплень: в Україні за 20 днів липня вакцинували більше людей, ніж за червень

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.



За добу 20 липня 2021 року, 100 003 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 60 587 людей, повністю імунізовані - 39 416 людей.



Протягом доби працювали:



- 654 мобільні бригади,

- 1 830 пунктів щеплення;

- 69 центрів вакцинації.



Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 778 377 людей, з них отримали 1 дозу – 2 778 375 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 501 291 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 279 666 щеплень.



Понад 1,6 млн щеплень від коронавірусу зробили в Україні за 20 днів липня. МОЗ зазначає, що це більший показник, ніж за весь червень.



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