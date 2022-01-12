Понад 2 млн грн збитків бюджету: правоохоронці направили до суду обвинувачення посадовцю одеського порту
До державного бюджету не надійшли кошти в розмірі понад 2 млн 300 тис грн, а на рахунок державного підприємства "Одеський порт" - більше 900 тис, що більш ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян
Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
Чиновнику слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерований до суду.
"Діяння обвинуваченого вважається таким, що спричинило тяжкі наслідки і відповідно до чинного законодавства карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого", - йдеться у повідомленні.
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