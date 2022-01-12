Понад 2 млн грн збитків бюджету: правоохоронці направили до суду обвинувачення посадовцю одеського порту

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.



Чиновнику слідчі Слідчого управління ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури оголосили підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерований до суду.



"Діяння обвинуваченого вважається таким, що спричинило тяжкі наслідки і відповідно до чинного законодавства карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого", - йдеться у повідомленні.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb