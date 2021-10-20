Понад 200 тис.: в Україні за минулу добу зробили рекордну кількість щеплень від COVID-19

Про це йдеться у даних Міністерства охорони здоров'я (МОЗ).



Згідно з даними, за минулу добу, 19 жовтня, щеплення від COVID-19 отримали 226 587 осіб. Зокрема, першу дозу отримали 142 141 реципієнт, а першу - 84 446 осіб.



У цей день найбільше було використано доз вакцини Pfizer/BioNTech - 122 786. Крім того, було використано 71 111 доз Coronavac та 42 690 доз AstraZeneca.



Також зазначається, що з початку вакцинальної кампанії щеплення від COVID-19 отримали понад 8,2 млн осіб. З них дві дози отримали майже 6,7 млн осіб. Загалом з 14 лютого в Україні було проведено майже 14,9 млн щеплень від COVID-19 першою і другою дозами. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb