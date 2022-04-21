Понад 2000 магазинів, 580 СТО та 400 перукарень: у Києві активно відновлює роботу бізнес, - КМДА

Про це повідомляє КМДА.



За попередніми даними, станом на 21 квітня у столиці працює понад 2000 продовольчих магазинів, 40 ринків, 61 пекарня та понад 520 кавʼярень.



Крім того, свою роботу відновили 400 перукарень та барбершопів, а також 135 студій манікюру. Також у Києві знову працюють близько сотні магазинів одягу та взуття, а також 110 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків.



Крім того, свою роботу продовжили 580 СТО, 85 автомагазинів та 40 мийок. А також 110 ремонтних майстерень одягу, 14 хімчисток та 32 веломайстерні.



КМДА нагадує, що кияни мають змогу переглянути мапу робочого бізнесу столиці у застосунку "Київ Цифровий".



Нагадаємо, що з 14 квітня у Києві відновили надання планової стоматологічної допомоги