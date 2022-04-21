Понад 2000 магазинів, 580 СТО та 400 перукарень: у Києві активно відновлює роботу бізнес, - КМДА
У Києві активно продовжує відновлювати роботу середній бізнес - усе більше закладів наново відчиняються після початку повномасшабної війни
Про це повідомляє КМДА.
За попередніми даними, станом на 21 квітня у столиці працює понад 2000 продовольчих магазинів, 40 ринків, 61 пекарня та понад 520 кавʼярень.
Крім того, свою роботу відновили 400 перукарень та барбершопів, а також 135 студій манікюру. Також у Києві знову працюють близько сотні магазинів одягу та взуття, а також 110 пунктів обслуговування гаджетів та ноутбуків.
Крім того, свою роботу продовжили 580 СТО, 85 автомагазинів та 40 мийок. А також 110 ремонтних майстерень одягу, 14 хімчисток та 32 веломайстерні.
КМДА нагадує, що кияни мають змогу переглянути мапу робочого бізнесу столиці у застосунку "Київ Цифровий".
- Нагадаємо, що з 14 квітня у Києві відновили надання планової стоматологічної допомоги
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
30.52
Купівля 30.52Продаж 31.97
-
EUR
Купівля 32.9Продаж 34.6
- Актуальне
- Важливе