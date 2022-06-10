Понад 220 тисяч жінок з України працевлаштувалися в Польщі
З початку повномасштабного вторгнення Росії в України понад 220 тисяч українських жінок знайшли офіційну роботу в Польщі
Про це повідомляє польське видання Bankier.pl з посиланням на міністерку сім’ї та соціальної політики Польщі Марлену Мальонг.
За її словами, близько 1,2 мільйона українців вже отримали польський ідентифікаційний код (PESEL). 500 тисяч з них мають працездатний вік, і це переважно жінки.
"Це хороші новини для нашого ринку праці. Усі зустрічі, які ми проводимо з роботодавцями, чітко показують, що нам потрібні руки до праці", – зазначила Мальонг.
- Трохи більше, ніж за місяць, понад 45 тисяч американців подали заявки на переселення українців, які втікають від війни, в рамках найбільшої програми США. За програмою Uniting for Ukraine, яка стартувала 25 квітня, до США прибуло близько 6,5 тис. українців. Крім них, американські імміграційні установи дозволили в'їзд ще 27 тисячам українців.
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