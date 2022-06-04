Понад 45 тисяч американців готові підтримати українських біженців у США
Трохи більше, ніж за місяць, понад 45 тисяч американців подали заявки на переселення українців, які втікають від війни, в рамках найбільшої програми США
Про це повідомляє CBS News.За програмою Uniting for Ukraine, яка стартувала 25 квітня, до США прибуло близько 6,5 тис. українців. Крім них, американські імміграційні установи дозволили в'їзд ще 27 тисячам українців.
"Кількість заяв і дозволів вказує на те, що програма Uniting for Ukraine може невдовзі стати найбільшою офіційною приватною спонсорською ініціативою для біженців в історії США. Очевидно, що вона перевершить програму, закриту в 1990-х роках, яка дозволила переселення в Штати 16 тис. біженців за 6 років", – повідомляє CBS.Програма дозволить США прийняти більше половини зі 100 тис. українських біженців, яких президент Байден обіцяв прийняти за три наступні місяці. Приблизно 7300 американців, які подали запити про спонсорування українців (бл. 15%), живуть у Нью-Йорку та передмістях. Інші регіони з найбільшою кількістю потенційних спонсорів – це Чикаго, Сієтл, Філадельфія, Лос-Анджелес, Маямі, Вашингтон, Сакраменто, Портленд і Клівленд.
- Нагадаємо, європейські країни від 24 лютого прийняли 5,3 млн українських біженців, 2,3 млн з них вже повернулись.
- Чехія сподівається, що біженці з України допоможуть полегшити хронічну нестачу робочої сили в країні.
- Українським біженцям подарують 100 квитків на матч Уельс - Україна, який відбудеться у Кардіффі.
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