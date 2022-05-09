Понад 25 тис. військових, 1145 танків, 2764 броньовані машини та майже 200 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 9 травня
Від початку повномасштабної агресії Росія втратила в Україні 25 650 військових, 1145 танків, 2764 бойові броньовані машини та 199 літаків
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 травня орієнтовно склали:
Особового складу 25650 осіб ліквідовано (+150 за добу),
Танків ‒ 1145 одиниць (+15),
Бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23),
Артилерійських систем – 513 (+4),
Реактивних систем залпового вогню – 185 (+6),
Засобів ППО – 87 (+1),
Літаків – 199
Гелікоптерів – 158 (+2),
Автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 (+9),
Кораблі /катери – 12,
Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 377 (+17),
Спеціальна техніка – 41 (+2),
Крилаті ракети – 94 (+2).
Як зазначають у Генштабі, найбільші втрати противника упродовж минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.
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