Понад 25 тис. військових, 1145 танків, 2764 броньовані машини та майже 200 літаків: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 9 травня

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 9 травня орієнтовно склали:

Особового складу 25650 осіб ліквідовано (+150 за добу),

Танків ‒ 1145 одиниць (+15),

Бойових броньованих машин ‒ 2764 (+23),

Артилерійських систем – 513 (+4),

Реактивних систем залпового вогню – 185 (+6),

Засобів ППО – 87 (+1),

Літаків – 199

Гелікоптерів – 158 (+2),

Автомобільної техніки та автоцистерн – 1970 (+9),

Кораблі /катери – 12,

Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 377 (+17),

Спеціальна техніка – 41 (+2),

Крилаті ракети – 94 (+2).

Як зазначають у Генштабі, найбільші втрати противника упродовж минулої доби спостерігалися на Авдіївському напрямку.

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