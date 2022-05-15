Понад 27 тис. українських біженців перебувають у Греції

Про це пише eKathimerini.com.

За даними грецької поліції, 220 людей прибули за 24-годинний період з ранку п’ятниці до суботи. З них 136 в’їхали в Грецію через пункти в’їзду на сухопутний кордон, а 84 прибули в аеропорти по всій країні.

Видання Tornos News зазначає, що для вимушено переміщених людей з України у Греції запропонували тисячі робочих місць. Повідомляють, що Греції складно впоратися з масовим напливом туристів у зв’язку з послабленням карантинних заходів, тому країна звернулася до українців, щоб вони заповнили прогалину у сфері обслуговування (шукають кухарів та прибиральників).

Додають, що готельна група Ikos уже оголосила про свій намір запропонувати роботу та безкоштовне проживання 300 українським працівникам, а інша готельна група, яка побажала залишитися анонімною, прагне заповнити 200 вакансій на островах Кос, Родос та Крит.

У квітні президент Грецької туристичної конфедерації Андреас Андреадіс писав у twitter, що є понад 50 000 робочих місць у сфері гостинності.

Станом на 16 квітня, з початку повномасштабної війни в Україні, до Греції прибуло 20 094 українських біженців, з них 5 754 діти.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb