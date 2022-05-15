Понад 27 тис. українських біженців перебувають у Греції
З початку повномасштабної війни до Греції прибуло 27 283 українці, з них 7 185 неповнолітні
Про це пише eKathimerini.com.
За даними грецької поліції, 220 людей прибули за 24-годинний період з ранку п’ятниці до суботи. З них 136 в’їхали в Грецію через пункти в’їзду на сухопутний кордон, а 84 прибули в аеропорти по всій країні.
Видання Tornos News зазначає, що для вимушено переміщених людей з України у Греції запропонували тисячі робочих місць. Повідомляють, що Греції складно впоратися з масовим напливом туристів у зв’язку з послабленням карантинних заходів, тому країна звернулася до українців, щоб вони заповнили прогалину у сфері обслуговування (шукають кухарів та прибиральників).
Додають, що готельна група Ikos уже оголосила про свій намір запропонувати роботу та безкоштовне проживання 300 українським працівникам, а інша готельна група, яка побажала залишитися анонімною, прагне заповнити 200 вакансій на островах Кос, Родос та Крит.
У квітні президент Грецької туристичної конфедерації Андреас Андреадіс писав у twitter, що є понад 50 000 робочих місць у сфері гостинності.
- Станом на 16 квітня, з початку повномасштабної війни в Україні, до Греції прибуло 20 094 українських біженців, з них 5 754 діти.
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