Понад 300 жителів Маріуполя депортували до Владивостоку, - радник мера
Росіяни вивезли з Маріуполя у Владивосток понад 300 людей, у тому числі 90 дітей
Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти. Людей розмістили по школах та гуртожитках", - йдеться у повідомленні
За його інформацією, у подальшому планується розміщення у різних населених пунктах Приморського краю
"Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України - депресивні регіони Росії", - додав радник мера.
Він зазначив, що цинізм полягає у тому, що у Приморському краї для викрадених українських дітей будуть ще проводити додаткові заняття у пункті тимчасового перебування, бо, як заявляє представник місцевої влади, в українських дітей "є проблеми з російською мовою".
"Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську, шляхом депортації", - наголосив Андрющенко.
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