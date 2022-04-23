Понад 300 жителів Маріуполя депортували до Владивостоку, - радник мера

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"21 квітня до Владивостока росіяни доставили 308 депортованих маріупольців, 90 з яких – діти. Людей розмістили по школах та гуртожитках", - йдеться у повідомленні



За його інформацією, у подальшому планується розміщення у різних населених пунктах Приморського краю

"Замість теплого Азовського моря та лагідного клімату України - депресивні регіони Росії", - додав радник мера.

Він зазначив, що цинізм полягає у тому, що у Приморському краї для викрадених українських дітей будуть ще проводити додаткові заняття у пункті тимчасового перебування, бо, як заявляє представник місцевої влади, в українських дітей "є проблеми з російською мовою".

"Захистили українців, діти яких навіть погано розуміють російську, шляхом депортації", - наголосив Андрющенко.



