Понад 30,3 тис. окупантів, 1 349 танків і 3 282 БМП: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
З 24 лютого по 30 травня російські загарбники втратили близько 30 350 військових, 1 349 танків, 3 282 бойових броньованих машини, 643 системи артилерії, 2 258 автомобільної техніки та автоцистерн і 116 крилатих ракет
Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до 30 травня орієнтовні втрати Росії становлять:
- особового складу близько 30350 (+200) осіб
- танків ‒ 1349 (+11) од.
- бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од.
- артилерійських систем – 643 (+12) од.
- РСЗВ ‒ 205 (+2) од.
- засобів ППО ‒ 93 (+0) од.
- літаків – 207 (+0) од.
- гелікоптерів – 174 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 507 (+3)
- крилатих ракет ‒ 116 (+2)
- кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2258 (+18) од.
- спеціальної техніки ‒ 48 (+0).
Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Запорізькому напрямку.
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