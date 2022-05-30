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Головна війна з Росією Понад 30,3 тис. окупантів, 1 349 танків і 3 282 БМП: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну
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Понад 30,3 тис. окупантів, 1 349 танків і 3 282 БМП: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну

30 травня, 2022 понедiлок
09:15
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З 24 лютого по 30 травня російські загарбники втратили близько 30 350 військових, 1 349 танків, 3 282 бойових броньованих машини, 643 системи артилерії, 2 258 автомобільної техніки та автоцистерн і 116 крилатих ракет

Про це інформує у фейсбуці Генеральний штаб Збройних сил України.Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну і до 30 травня орієнтовні втрати Росії становлять:

  • особового складу  близько 30350 (+200) осіб 
  • танків ‒ 1349 (+11) од. 
  • бойових броньованих машин ‒ 3282 (+12) од. 
  • артилерійських систем – 643 (+12) од.
  • РСЗВ ‒ 205 (+2) од. 
  • засобів ППО ‒ 93 (+0) од.
  • літаків – 207 (+0) од. 
  • гелікоптерів – 174 (+0) од. 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 507 (+3)
  • крилатих ракет ‒ 116 (+2)
  • кораблів/катерів ‒ 13 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2258 (+18) од.
  • спеціальної техніки ‒ 48 (+0).

Найбільших втрат минулої доби окупанти зазнали на Запорізькому напрямку.

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