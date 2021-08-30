Понад 3,6 млн українців вакциновані від COVID-19
29 серпня 41 477 людей отримали щеплення проти коронавірусу
Про це свідчать дані МОЗ у Telegram.
Перше щеплення зробили 13 320 людей, закінчили вакцинацію - 28 157 людей.
29 серпня працювали: 304 бригади, 1 100 пунктів щеплення, 354 центри.
Від кампанії щеплено 5 308 727 людей, з них отримали першу дозу – 5 308 725 людей, повністю імунізовані – 3 622 915 людей. Всього зробили 8 931 640 щеплень.
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