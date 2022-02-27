Понад 4 тис. росіян знищено з початку повномасштабного вторгнення до України, - Маляр

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.



Cписок втрат:

Літаки - 27;

Гелікоптери - 26;

Танки - 146;

Бойові броньовані машини - 706;

Гармат - 49;

ЗРК БУК -1;

Град - 4;

Автомобільна техніка - 30;

Цистерни - 60;

БпЛА ОТР - 2;

Кораблі/катери - 2;

Засоби ППО;

Особовий склад орієнтовно 4300 - (уточнюється).

"Інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки ії вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою. Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день. Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну каленарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати". - написала вона.