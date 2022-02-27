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Понад 4 тис. росіян знищено з початку повномасштабного вторгнення до України, - Маляр
У Міноборони назвали орієнтовні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook.
Cписок втрат:
- Літаки - 27;
- Гелікоптери - 26;
- Танки - 146;
- Бойові броньовані машини - 706;
- Гармат - 49;
- ЗРК БУК -1;
- Град - 4;
- Автомобільна техніка - 30;
- Цистерни - 60;
- БпЛА ОТР - 2;
- Кораблі/катери - 2;
- Засоби ППО;
- Особовий склад орієнтовно 4300 - (уточнюється).
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