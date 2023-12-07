Понад 40 млн грн передадуть "Армії дронів": у справі Нацкінематеки уклали угоду про визнання винуватості

Про це повідомила в телеграмі Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Вищий антикорупційний суд у четвер, 7 грудня, затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП та двома звинуваченими у справі – бенефіціарним власником низки товариств (який є одним з організатором злочину) та колишнім першим заступником директора ДП "Національна кінематека України".

Відповідно до угоди 40,260 млн грн – кошти обвинувачених – перерахують у Фонд United 24 на спільний проєкт Генштабу ЗСУ, Держспецзв'язку та Мінцифри "Армія дронів". Також обвинувачені зобов'язалися надати викривальні покази стосовно всіх причетних до злочину.

За вироком суду бенефіціарного власника низки товариств і колишнього першого заступника директора ДП "Національна кінематека України" визнали винуватими у придбанні за заниженою ціною нерухомості держпідприємства. Мова про 14 будівель і споруд на околиці Києва, ринкова вартість яких становить майже 42 млн грн.

Одному з організаторів злочину призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з іспитовим строком три роки.

Колишньому першому заступнику директора держпідприємства призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки.

Окрім того, їх позбавлено права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно господарських функцій, строком на 3 роки, а також вони мають сплатити по 17 тис. грн штрафу кожний.

Досудове розслідування щодо інших 5 обвинувачених триває.