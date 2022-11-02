Про це повідомило міністерство оборони Сполученого королівства у твіттері.

Зазначається, що Великобританія наразі відправила понад 195 000 одиниць зимового спорядження. Допомога прибуде разом з українськими призовниками після того, як вони завершили навчання на базах Великої Британії. Така кількість зимового спорядження означає, що це понад 40 предметів на одного воїна

Окрім зимового спорядження, українські бійці отримають комплекти з надання першої медичної допомоги та елементи захисту.

13 жовтня ЗМІ повідомили, що уряд Британії поставить Україні ракети протиповітряної оборони AMRAAM – разом із комплексами ППО NASAMS від США. Вони допоможуть захистити небо. Крім того, було оголошено, що Британія відправить до України ще 18 гаубиць.

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