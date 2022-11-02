Понад 40 предметів на одного воїна: Британія відправила ЗСУ понад 195 тисяч комплектів зимового однострою
Британія відправила ЗСУ понад 195 тисяч комплектів зимового однострою, це понад 40 предметів на одного воїна
Про це повідомило міністерство оборони Сполученого королівства у твіттері.
Зазначається, що Великобританія наразі відправила понад 195 000 одиниць зимового спорядження. Допомога прибуде разом з українськими призовниками після того, як вони завершили навчання на базах Великої Британії. Така кількість зимового спорядження означає, що це понад 40 предметів на одного воїна
Окрім зимового спорядження, українські бійці отримають комплекти з надання першої медичної допомоги та елементи захисту.
- 13 жовтня ЗМІ повідомили, що уряд Британії поставить Україні ракети протиповітряної оборони AMRAAM – разом із комплексами ППО NASAMS від США. Вони допоможуть захистити небо. Крім того, було оголошено, що Британія відправить до України ще 18 гаубиць.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.61
Купівля 39.61Продаж 40.45
-
EUR
Купівля 38.61Продаж 39.64
- Актуальне
- Важливе