Понад 40 ветеранських організацій вимагають публічного звіту від міністра у справах ветеранів

Про це йдеться у спільній заяві організацій.

"Від міністра Юлії Лапутіної ми вимагаємо відзвітувати щодо критично значущих для держави питань. А саме, щодо оновлення ветеранської політики, з урахуванням наслідків повномасштабного вторгнення для українських ветеранів. Щодо етапу розв'язання питання побудови Національного військового меморіального кладовища. А також пояснення висновку Рахункової палати щодо неефективного управління коштами державного бюджету на реабілітацію та реадаптацію ветеранів і результати роботи Мінветеранів за 2023 рік та проєкт плану роботи на 2024 рік", - написав у фейсбуці військовослужбовець, голова ГО "Українське об’єднання "Мрія"" Юрій Гудименко.

За словами ветерана, наразі заяву підтримали відомі громадські, ветеранські та благодійні організації, серед яких Громадська рада Мінветеранів, Рух ветеранів України, ГО "Жінки зі сталі", ГО "Ветеранське братерство", БО БФ "Волонтерське Об'єднання "ВЕСТА", ГО "Життя після війни", і список підписантів постійно доповнюється. Звернення буде направлено до президента України, Міністерства у справах ветеранів України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів та Офісу президента.

Ініціатори закликають всіх, кому небайдужий добробут ветеранів, підписати звернення за посиланням, заповнивши форму.

Текст заяви і підписанти.