Понад 45% українців назвали Зеленського розчаруванням року

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.



Президент України Володимир Зеленський другий рік поспіль очолює рейтинги "Політика року" та "Розчарування року".



Цьогоріч "політиком року" Зеленського назвали 17%, тоді як у 2020-му - 14,8%. З іншого боку, 45% опитаних назвали чинного президента "розчаруванням року", а в 2020-му 28% вважали його "невдахою року".



Друге місце в номінації "Політик року" ділять експрезидент Петро Порошенко (8,1%) та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков (8%).



У категорії "розчарування року" лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка згадували частіше (8,5%), ніж колишнього першого номера списку партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова (3%).



При цьому майже 15% опитаних сказали, що політиком року взагалі немає кого назвати, майже 20% завагалися з відповіддю, а 5% - не захотіли відповідати на це питання.



До числа політиків, яких згадали більше 1% опитаних як "політиків року" і як "розчарування року", потрапили: Юлія Тимошенко - 4,4% та 1,5% відповідно, Віктор Медведчук – 1,2% та 3,2% відповідно. Віталія Кличка згадали в обох номінаціях по 1,1% респондентів.



Серед політиків, яких згадали лише як "політиків року": Юрій Бойко - 3,7%, Євгеній Мураєв - 3,4%, Ігор Смешко - 1,8%, Володимир Гройсман - 1,4%, Сергій Притула - 1%.



Винятково як "розчарування року" опитані назвали: Миколу Тищенка (1,2%), Іллю Киву (1,2%), прем’єр-міністра Дениса Шмигаля (1,1%).



Ще 3% респондентів сказали, що їх розчарували всі політики, 1,3% опитаних сказали, що розчаруванням року не можуть когось назвати, майже 15% завагалися з відповіддю, а 4% - не захотіли відповідати на це відкрите питання.

Нагадаємо, на думку 68,5% українців, події в країні розвиваються в неправильному напрямку.

40% українців вважають, що Зеленський нічого не робить для забезпечення миру в Україні.