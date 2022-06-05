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Понад 50 людей загинули через теракт у Нігерії, - AP

5 червня, 2022 неділя
22:27
Світ На фото церква, у якій стався теракт

У нігерійському штаті Ондо під час недільної служби у католицькій церкві озброєні люди відкрили вогонь і підірвали вибухівку. Унаслідок атаки загинули щонайменше 50 людей

Про це пише Associated Press. 

"У неділю озброєні люди відкрили вогонь по віруючих і підірвали вибухівку в католицькій церкві на південному заході Нігерії, в результаті чого десятки загинули", - йдеться у повідомленні.

Видання повідомляє, що влада не відразу оприлюднила офіційну кількість загиблих. Місцеві чиновники повідомили, що загинуло щонайменше 50 людей. За словами місцевого чиновника, бойовики викрали священника.

"У наших серцях тяжко. Наш мир і спокій зазнали нападу ворогів народу", сказав губернатор Ондо Ротімі Акередолу.

Associated Press зазначили, що Ондо є одним із наймирніших штатів Нігерії. Проте в державі є конфлікт між фермерами та скотарями.

  • 16 травня у Пакистані через вибух, який влаштував терорист-смертник, загинули 6 людей, серед них 3 дітей.
  • 25 травня учень влаштував стрілянину біля школи в американському місті Ювалд, штат Техас. Спочатку були дані, що він убив 14 дітей та вчителя. Згодом кількість жертв зросла до 21.
  • 2 червня у США сталася стрілянина в лікарні, 4 людини загинули.

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