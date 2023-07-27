Понад 500 цивільних і військових медиків перебувають у полоні РФ, - голова ГО "Військові медики України" Кривцов
Голова ГО "Військові медики України" Андрій Кривцов зазначив, що захоплюючи не лише військових, а й цивільних українських медиків росіяни тримають їх у жахливих умовах
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Понад 500 медиків, як цивільних, так й військових перебувають у російському полоні. РФ нехтує Міжнародним гуманітарним правом. Окупанти захоплюють не лише військових медиків, а й цивільних, утримуючи їх у жахливих умовах. Згідно з Женевською конвенцією до медичного персоналу відносяться люди, які займаються не лише лікуванням, а ще й пошуком й транспортуванням. Наприклад, водії броньованих машин, які виїжджають за пораненими. Санітари, які також є медичним персоналом", - пояснив Кривцов.
Голова ГО "Військові медики України" також додав, що росіяни захоплюють медиків, не даючи можливості полегшити страждання наших бійців.
"Військові медики, які повернулися з полону розповідають, що їм не давали ліків. Утримання полонених має бути у спеціальних військових таборах. Але українських полонених утримують у тюрмах, деяких тримають в окремих камерах, їх катують, з ними жорстоко поводяться", - наголосив Кривцов.
- Раніше Ганна Маляр заявила, що українська військова медицина на сьогодні не має аналогів у світі. Медики з країни вчать колег із-за кордону.
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