Понад 70 прильотів і вибухів за добу: росіяни обстріляли Сумщину й Чернігівщину
Окупанти 24 вересня зі своєї території обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини з реактивної та ствольної артилерії й мінометів
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
На Чернігіщині загарбники з боку Кирилівки в РФ обстріляли Сновську громаду з мінометів калібру 82 мм. Зафіксували 24 вибухи.
Також під мінометним вогнем опинилася Семенівська ОТГ. З боку російського села Скачок було 37 прильотів.
На Сумщині окупанти з боку Троєбортного в РФ гатили по Есманській громаді з мінометів калібру 120 мм. За добу нарахували три вибухи.
Середино-Будську ОТГ вороги двічі обстріляли зі ствольної артилерії з території села Зернове в Росії.
Шалигінська громада потрапила під вогонь із реактивних систем залпового вогню. Нарахували шість прильотів із боку російського Козиного.
- 22 вересня на Сумщині та Чернігівщині окупанти обстріляли 12 громад, пошкодили 20 будинків, підприємства, будинок культури, школу й дитсадок
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