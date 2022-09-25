Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.

На Чернігіщині загарбники з боку Кирилівки в РФ обстріляли Сновську громаду з мінометів калібру 82 мм. Зафіксували 24 вибухи.

Також під мінометним вогнем опинилася Семенівська ОТГ. З боку російського села Скачок було 37 прильотів.

На Сумщині окупанти з боку Троєбортного в РФ гатили по Есманській громаді з мінометів калібру 120 мм. За добу нарахували три вибухи.

Середино-Будську ОТГ вороги двічі обстріляли зі ствольної артилерії з території села Зернове в Росії.

Шалигінська громада потрапила під вогонь із реактивних систем залпового вогню. Нарахували шість прильотів із боку російського Козиного.

22 вересня на Сумщині та Чернігівщині окупанти обстріляли 12 громад, пошкодили 20 будинків, підприємства, будинок культури, школу й дитсадок

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