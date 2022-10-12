Понад 80% росіян хворі на рашизм, - генерал-майор СБУ Ягун
Військовий і громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України Віктор Ягун вважає, що світ ще зіткнеться з ситуацією, коли російське суспільство треба буде лікувати
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"На жаль, ми маємо справу не тільки зі злочинцем Путіним та його оточенням, ми маємо ситуацію, коли переважна більшість росіян, і це понад 80 %, хворі на хворобу, яку ми називаємо рашизм. Росіяни не лікуються ані в Росії, ані за кордоном. Захід робить величезну помилку, пропускаючи їх на свої території. Росіян треба ізолювати. Вони повинні опинитися у тому суспільстві, до якого вони не дуже прагнуть. А їхнє суспільство поза цивілізацією, без контактів із зовнішнім світом. Можливо тоді до них щось дійде, але я сумніваюсь", - зауважив Ягун.
Генерал-майор Служби безпеки України також додав, що росіянам треба вимкнути телебачення та примусово вивозити їх на екскурсію в Україну й показувати, що вчинили їхні чоловіки та сини.
"Ми чули перехоплення спілкувань військовослужбовців РФ з рідними, коли самі військовослужбовці розповідають, що дійсно коїться на території України, але адекватної реакції з того боку нема. Вони більше вірять Путіну який каже, що Росія виграє війну. Тільки знищення цього режиму та інтенсивна терапія, шляхом трудової повинності по відновленню України, може вилікувати це суспільство", - зазначив Ягун.
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