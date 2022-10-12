Понад 80% росіян хворі на рашизм, - генерал-майор СБУ Ягун

Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"На жаль, ми маємо справу не тільки зі злочинцем Путіним та його оточенням, ми маємо ситуацію, коли переважна більшість росіян, і це понад 80 %, хворі на хворобу, яку ми називаємо рашизм. Росіяни не лікуються ані в Росії, ані за кордоном. Захід робить величезну помилку, пропускаючи їх на свої території. Росіян треба ізолювати. Вони повинні опинитися у тому суспільстві, до якого вони не дуже прагнуть. А їхнє суспільство поза цивілізацією, без контактів із зовнішнім світом. Можливо тоді до них щось дійде, але я сумніваюсь", - зауважив Ягун.

Генерал-майор Служби безпеки України також додав, що росіянам треба вимкнути телебачення та примусово вивозити їх на екскурсію в Україну й показувати, що вчинили їхні чоловіки та сини.

"Ми чули перехоплення спілкувань військовослужбовців РФ з рідними, коли самі військовослужбовці розповідають, що дійсно коїться на території України, але адекватної реакції з того боку нема. Вони більше вірять Путіну який каже, що Росія виграє війну. Тільки знищення цього режиму та інтенсивна терапія, шляхом трудової повинності по відновленню України, може вилікувати це суспільство", - зазначив Ягун.

Міноборони Німеччини повідомило, що у наступні кілька тижнів Україна отримає додаткові реактивні системи залпового вогню MARS II та артилерійські установки PzH 2000

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що Канада надасть Україні новий пакет військової допомоги на 47 млн доларів

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