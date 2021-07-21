Понад 800 населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду
Через погіршення погоди в Україні без світла залишилися 838 населених пунктів
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 838 населених пунктів у 13 областях:
- Полтавська – 194,
- Кіровоградська – 158,
- Черкаська – 157,
- Київська – 121,
- Дніпропетровська – 38,
- Хмельницька – 37,
- Одеська – 32,
- Сумська – 28,
- Миколаївська – 24,
- Чернігівська – 19,
- Чернівецька – 15,
- Вінницька – 14
- Запорізька – 1.
До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
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