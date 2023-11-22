Понад 900 тис. людей біля лінії фронту в Україні відчувають найгострішу нестачу продовольства, яка посилиться взимку, - ООН
На засіданні Ради Безпеки ООН 22 листопада представник Всесвітньої продовольчої програми (ВПП) в Україні Метью Голлінгсворт заявив, що у 80% населених пунктів поблизу лінії фронту люди відчувають перешкоди в доступі до продовольства
Про це повідомляє Укрінформ.
За словами Голлінгсворта, приблизно кожна п'ята українська родина стикається з тим чи іншим ступенем гострої нестачі продовольства, передусім біля зони бойових дій. Він додав, що понад 900 тис. осіб, які живуть у радіусі 30 км від лінії фронту, відчувають найгостріші потреби у забезпеченні продовольством, які посилюються взимку.
"В одній з найвагоміших житниць у світі сотні тисяч людей, які живуть у безпосередній близькості від бойових дій, нині залежать від гуманітарної та продовольчої допомоги", - наголосив представник програми.
Голлінгсворт зазначив, що ВПП забезпечить продовольством близько 750 тис. із цих людей протягом зими, а ще 1,5 млн отримають грошову допомогу в районах, які безпосередньо постраждали від воєнних дій.
Він розповів, що з середини липня задокументовано 31 напад на об'єкти, що мають вирішальне значення для виробництва та експорту зерна, 28 з яких розташовані на Одещині, де знаходяться "життєво важливі" чорноморські морські й дунайські річкові термінали, "необхідні для світової торгівлі й виробництва продовольства".
До лютого 2022 року на Україну припадало 9% світового експорту пшениці, 15% – кукурудзи та 44% – соняшникової олії, нагадав Голлінгсворт, додавши, що Україна вже зазнала збитків сільськогосподарському сектору на $40,2 млрд.
"Ми всі маємо зосередити наші зусилля на задоволенні нагальних потреб цієї країни, зокрема у довгостроковій перспективі, аби гарантувати, що цей сільськогосподарський центр буде швидко відновлений і зможе допомагати голодуючим у всьому світі, бо коли вибухне чергова продовольча криза, світ знову потребуватиме України", - підкреслив Голлінгсворт.
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