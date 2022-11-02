Про це повідомляє New York Times.

"Цього року міжнародна торгівля з Росією процвітала, навіть коли країни запровадили санкції після вторгнення в Україну. З набуттям чинності обмежень альянси Москви змінюються", - йдеться у матеріалі.

Згідно з аналізом торгових даних, проведеним New York Times, обсяг імпорту РФ різко впав після набуття чинності санкцій та торгових обмежень. Але кілька країн, зокрема Китай та Туреччина, у 2022 році лише поглибили свої відносини з Росією.

Журналісти попередили, що проаналізовані ними дані публікуються із затримкою, а тому картина, яку вони дають, за своєю суттю є ретроспективною.

"У 2020 році Росія імпортувала з решти світу товарів на 220 мільярдів доларів, включаючи автомобілі та автомобільні запчастини, ліки та комп’ютери, купуючи багато в Китаї, Німеччині, Кореї та інших країнах", - розповіли у виданні.

У міру свого затягування війна та реакція світу на неї призводять до помітних змін у міжнародних торгових потоках. Дані показують, що давні економічні зв’язки Росії з Європою поступово розв’язуються, формуються нові союзи через перенаправлення товарів до інших країн.

Рішення світових компаній про припинення операцій у Росії також вплинули на контейнеровози, наповнені іноземними товарами – вони не заходять у порт Санкт-Петербурга, головний пункт зв’язку РФ з рештою світу. А інфляція та економічна невизначеність змушують російських споживачів скорочувати покупки продуктів, які все ще перебувають на прилавках магазинів.

1 серпня президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зазначив, що Китай публічно говорить про свій нейтралітет, а на справі вкладає гроші у компанії, які пішли з Росії через санкції, або допомагає їм різною технічною розробкою у військовій сфері. Таким чином Китай залишається головним спонсором Росії.

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