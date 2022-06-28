Понад пів сотні людей загинули через пожежу в колумбійській в'язниці
Пожежа в переповненій колумбійській в'язниці забрала життя 51 ув'язненого
Про це повідомляє CNN.
Пожежа спалахнула під час безпорядків у виправній колонії в місті Толуа. За словами міністра юстиції Колумбії Вільсона Руїса, близько 2 години ночі за місцевим часом між ув’язненими сталася бійка. Один в’язень під час бійки підпалив матрац і полум’я поширилося на крило в’язниці. 24 людини отримали поранення, серед них чимало охоронців.
"Персонал пенітенціарної системи намагався вирішити проблему самостійно, але полум’я було занадто сильним, тому нам довелося чекати, поки прибудуть пожежники, щоб упоратися з ситуацією", – сказав Руїс.
За словами Руїса, в’язниця є виправною установою середнього рівня суворості, де ув’язнені відбувають або незначні покарання, або досиджують останні кілька місяців ув’язнення.
"Колумбійські в'язниці переповнені, кожна з них в середньому перенаселена на 20%. Проте в'язниця в Толуа, де сталася пожежа, перевищила місткість на 17%, що робить її однією з найменш перенаселених в'язниць країни", – додав Вільсон Руїс.
- Нагадаємо, поліція Техасу знайшла вантажівку з півсотнею трупів. За попередньою версією, загиблі були нелегальними мігрантами.
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