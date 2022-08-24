Понад половина американців вважає, що США мають підтримувати Україну, поки не припиниться війна, - опитування
Після пів року війни в Україні незначна більшість американців погоджуються з тим, що Сполучені Штати повинні продовжувати підтримувати Київ, допоки Україна не звільнить свої території
Про це свідчать дані опитування Reuters та Ipsos.
З 1005 людей у Сполучених Штатах, які взяли участь в онлайн-опитуванні минулого тижня, 53% висловили підтримку Україні, "доки всі російські війська не будуть виведені з території, на яку претендує Україна". Лише 18% сказали, що проти.
51%, також підтримали надання зброї, у порівнянні з 22%, які були проти. У попередніх опитуваннях більша кількість американців підтримала постачання зброї Україні.
Згідно з минулими опитуваннями, серед американців було мало підтримки відправлення американських військ в Україну. Лише 26% заявили, що підтримують таке втручання, але 43% погодилися відправити війська США до сусідніх з Україною союзників по НАТО, які не воюють з Росією.
Видання повідомляє, що опитування свідчить про підтримку політики президента Джо Байдена щодо України, попри економічні проблеми та внутрішньополітичні події.
- 23 серпня ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати включили високоточні боєприпаси для артилерії 155 міліметрів Excalibur в новий пакет озброєнь для України.
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