Понад половина американців вважає, що США мають підтримувати Україну, поки не припиниться війна, - опитування

Про це свідчать дані опитування Reuters та Ipsos.

З 1005 людей у ​​Сполучених Штатах, які взяли участь в онлайн-опитуванні минулого тижня, 53% висловили підтримку Україні, "доки всі російські війська не будуть виведені з території, на яку претендує Україна". Лише 18% сказали, що проти.

51%, також підтримали надання зброї, у порівнянні з 22%, які були проти. У попередніх опитуваннях більша кількість американців підтримала постачання зброї Україні.

Згідно з минулими опитуваннями, серед американців було мало підтримки відправлення американських військ в Україну. Лише 26% заявили, що підтримують таке втручання, але 43% погодилися відправити війська США до сусідніх з Україною союзників по НАТО, які не воюють з Росією.

Видання повідомляє, що опитування свідчить про підтримку політики президента Джо Байдена щодо України, попри економічні проблеми та внутрішньополітичні події.

23 серпня ЗМІ повідомляли, що Сполучені Штати включили високоточні боєприпаси для артилерії 155 міліметрів Excalibur в новий пакет озброєнь для України.

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