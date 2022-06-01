Про це повідомило Міноборони Великої Британії у твітері.

"Наземні операції Росії залишаються зосередженими, а вага вогневої потужності зосереджений у невеликому секторі Луганської області. Протягом 30-31 травня на вулицях Сєвєродонецька посилилися бої, російські війська наближалися до центру міста. Більше половини міста, ймовірно, зараз окуповано російськими військами, включаючи чеченських бойовиків", - зазначили у британській розвідці.

Крім того, росіяни завдають ракетних ударів великої дальності про інфраструктурі всієї України.

У британському Міноборони зауважили, що українські порти на Дунаї та Румунію з'єднує стратегічно важливий міст. Вони стали критичними для експорту з України після блокади Росією українських портів у Чорному морі.

1 червня у Генштабі ЗСУ повідомили, що окремі підрозділи окупантів досягли успіху й закріплюються в центрі Сєвєродонецька.

В Інституті дослідження війни зазначили, що українські військові могли ухвалити рішення про відступ із Сєвєродонецька заради контрнаступу в Херсонській області.

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