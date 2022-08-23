Про це інформує в фейсбуці Запорізька окрема бригада територіальної оборони.

"Ось і все! Долітався і став трофеєм Запорізької окремої бригади територіальної оборони, майже не ушкоджений, крім пропелера", - йдеться в повідомленні.

Як саме тероборонівцям вдалося посадити ворожий БПЛА - не розповідають.

"Секретна зброя - потужний погляд козака-характерника. Попрацює тепер на нас", - додаєть військові.

На південному напрямку повітряна розвідка Держприкордонслужби вщент знищила російську техніку.

На Донеччині 20 серпня ВМС ЗСУ поранили й убили 12 окупантів, два ворожі танки, авто з боєкомплектом, самохідну гаубицю "Гіацинт-С".

З 24 лютого до 23 серпня РФ втратила в Україні близько 45 550 рашистів, 1921 танк і 4238 броньованих машин, 196 крилатих ракет і 817 дронів.

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