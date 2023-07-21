"Попри надскладні мінні поля та протитанкові загородження, ЗСУ методично знищують ворога": Залужний розповів Міллі про ситуацію на полі бою
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний 20 липня провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі
Про це Залужний повідомив у telegram.
"Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни – Герої", - написав Залужний.
Він додав, що окремо обговорив з Міллі питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів.
"Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі", - підсумував Залужний.
- 15 липня Валерій Залужний заявив, що Україна буде використовувати зброю власного виробництва, щоб здійснювати удари по території Росії.
- У тому ж інтерв’ю головнокомандувач ЗСУ наголосив, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим одразу, коли на це з'являться ресурси.
- Також він розповів, як у 2019 році, коли він приїжджав до Брюсселя на саміт НАТО, його затримав Інтерпол.
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