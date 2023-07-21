Про це Залужний повідомив у telegram.

"Детально розповів про оперативну обстановку по всій лінії фронту. Збройні Сили України, попри надскладні мінні поля противника, протитанкові загородження та систему вогневого ураження, методично знищують сили ворога та продовжують ведення наступальних дій задля деокупації нашої території. На декількох напрямках маємо успіхи. Наші воїни – Герої", - написав Залужний.

Він додав, що окремо обговорив з Міллі питання постачання військової допомоги Україні, зокрема техніки та боєприпасів.

"Вдячний генералу Міллі та всьому народу США за міцну підтримку та діалог, який продовжуватимемо й надалі", - підсумував Залужний.