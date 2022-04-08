Попри обстріли гуманітарних коридорів, з Луганщини 8 квітня евакуювали понад 1500 людей, - Гайдай

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"З Луганщини вдалося евакуювати більше 1500 людей! Разом з Патрульною поліцією, релігійною організацією та волонтерами змогли вивезти 155 осіб з Кремінної, нарешті вдалося евакуювати людей з Гірської громади - 640 мешканців вже прямують до безпечних міст, так само успіх у Рубіжному - 30 людей їдуть до Дніпра, 217 сєвєродончан, 465 лисичан", - зауважив він.



За словами Сергія Гайдая, через потужні обстріли неможлива евакуація з Попасної. Загалом під час евакуації людей росіяни не дотримувалися режиму "тиші".



Для людей, котрі залишился на Луганщині, завезли кілька тонн гуманітарної допомоги: їжу, ліки, засоби гігієни. Патрульна поліція вже розвозить їх по бомбосховищах.



"Подбайте про власну безпеку! Якщо вирішите їхати - автобуси зранку будуть на своїх місцях", - наголосив очільник ОВА.



Він також висловив співчуття Донецькій області внаслідок обстрілу вокзалу в Краматорську.



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