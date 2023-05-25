Попри поновлення зернової угоди: Росія блокує 28 кораблів

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер Росія відмовляється дозволити жодному з 28 кораблів вхід до порту Південний, одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства. Це явне порушення її зобов'язань", - написала вона.

Брінк підкреслила, що Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво важливої ініціативи.