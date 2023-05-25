Попри поновлення зернової угоди: Росія блокує 28 кораблів
РФ блокує вхід 28 кораблів до порту Південний в Одеській області - це є порушенням зобов'язань російської сторони в рамках Чорноморської зернової ініціативи
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Після неодноразових погроз вийти з Чорноморської зернової ініціативи тепер Росія відмовляється дозволити жодному з 28 кораблів вхід до порту Південний, одного з трьох портів, визначених угодою для експорту продовольства. Це явне порушення її зобов'язань", - написала вона.
Брінк підкреслила, що Росія повинна припинити перешкоджати діяльності цієї життєво важливої ініціативи.
- Народна депутатка Юлія Клименко переконана, що лише Військово-Морські сили України можуть забезпечити безперебійну та безпечну роботу зернового коридору.
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