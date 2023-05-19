Підсилення ВМС України - єдина гарантія роботи зернової угоди, - нардепка Клименко
Народна депутатка Юлія Клименко переконана, що лише Військово-морські сили України можуть забезпечити безперебійну та безпечну роботу зернового коридору
Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"
"Власне, росіяни як не погоджувались, так і не погоджуються з умовами роботи зернової угоди. Вони гальмують цей процес на технічному рівні. Безумовно, зернова угода продовжена. Проте, якщо прослідкувати за позицією Туреччини, то вони чітко дали зрозуміти, що Росія може залишитись при своїй думці, а зерновий коридор буде працювати. Це відіграло ключову роль", - пояснила Клименко.
Нардепка вважає, що безперебійну роботу зернового коридору можуть забезпечити лише Військово-морські сили України
"Росія і далі продовжує гальмувати роботу зернового коридору. Оскільки, якщо раніше кількість суден досягала 25 за добу, то зараз це 1-2 судна. Саме тому я всім нашим партнерам та своїм колегам наголошую, що єдиною гарантією безпеки та роботи зернового коридору буде підсилення ВМС України. Оскільки, на жаль, Росія і далі буде шантажувати нас цим коридором постійно”, - наголосила вона.
- 17 травня стало відомо, що дію "зернової угоди" продовжено на два місяці. Ердоган підтвердив це, зазначивши, що відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія.
- Посол України у Туреччині Василь Боднар пояснив, що "зернова угода" не передбачає нових вимог РФ, але вони будуть розглядатись окремо.
- У Росії заявили, що наступні два місяці стануть вирішальними для долі "зернової угоди". Там назвали умови для наступного продовження ініціативи.
- 19 травня Росія погодилася відновити інспекції суден, що прямують до Одеси та Чорноморська в рамках "зернової ініціативи"
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