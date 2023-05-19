Таку думку вона висловила в етері телеканалу "Еспресо"

"Власне, росіяни як не погоджувались, так і не погоджуються з умовами роботи зернової угоди. Вони гальмують цей процес на технічному рівні. Безумовно, зернова угода продовжена. Проте, якщо прослідкувати за позицією Туреччини, то вони чітко дали зрозуміти, що Росія може залишитись при своїй думці, а зерновий коридор буде працювати. Це відіграло ключову роль", - пояснила Клименко.

Нардепка вважає, що безперебійну роботу зернового коридору можуть забезпечити лише Військово-морські сили України

"Росія і далі продовжує гальмувати роботу зернового коридору. Оскільки, якщо раніше кількість суден досягала 25 за добу, то зараз це 1-2 судна. Саме тому я всім нашим партнерам та своїм колегам наголошую, що єдиною гарантією безпеки та роботи зернового коридору буде підсилення ВМС України. Оскільки, на жаль, Росія і далі буде шантажувати нас цим коридором постійно”, - наголосила вона.