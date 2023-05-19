Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) України Юрій Васьков у коментарі Інтерфакс-Україна.

Станом на ранок 19 травня РФ погодилася відновити інспекцію суден, які прямують до Одеси і Чорноморська, але відмовилася інспектувати судна, які прямують до порту "Південний".

"Росія погодилася відновити інспекцію вхідного флоту на порти Одеса і Чорноморськ, але відмовилася інспектувати судна, що прямують на порт "Південний", - заявив Васьков.

Це сталось після заяв про продовження роботи "зернової угоди".