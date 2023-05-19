Росія погодилася частково відновити інспекцію суден у рамках "зернової угоди", - Мінвідновлення
Росія погодилася відновити інспекції суден, що прямують до Одеси та Чорноморська в рамках "зернової ініціативи"
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) України Юрій Васьков у коментарі Інтерфакс-Україна.
Станом на ранок 19 травня РФ погодилася відновити інспекцію суден, які прямують до Одеси і Чорноморська, але відмовилася інспектувати судна, які прямують до порту "Південний".
"Росія погодилася відновити інспекцію вхідного флоту на порти Одеса і Чорноморськ, але відмовилася інспектувати судна, що прямують на порт "Південний", - заявив Васьков.
Це сталось після заяв про продовження роботи "зернової угоди".
- Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що дію "зернової угоди" продовжено на два місяці. Ердоган підтвердив це, зазначивши, що відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія.
- Посол України у Туреччині Василь Боднар пояснив, що "зернова угода" не передбачає нових вимог РФ, але вони будуть розглядатись окремо.
- У Росії заявили, що наступні два місяці стануть вирішальними для долі "зернової угоди". Там назвали умови для наступного продовження ініціативи.
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