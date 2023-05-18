"Зернова угода" не передбачає нових вимог РФ: вони будуть розглядатись окремо, - посол України у Туреччині
У "зерновій угоді" не передбачено задоволення будь-яких додаткових потреб Росії, ініційовані Москвою питання щодо роботи аміакопроводу і зняття санкцій з російських банків наразі дискутуються
Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу, пише Укрінформ.
"У самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки. Те, що Росія намагається зараз "причепити" – це питання, пов'язані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Ці питання поки що перебувають у дискусії", - пояснив дипломат.
Він зауважив, що ООН підписувала угоду з країною-агресором і відповідний меморандум про сприяння розв'язанню цих питань.
"Тому дискусії щодо тих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі", - наголосив посол.
- Нагадаємо, 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів. Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів. Відтак Україна, ООН і Туреччина 18 березня 2023 року домовились про продовження "Ініціативи з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море»". Дія угоди була продовжена на 120 днів, проте в Росії заявляли, що угода діятиме до 18 травня 2023 року.
- 17 травня стало відомо, що дію "зернової угоди" продовжено на два місяці. Ердоган підтвердив, що дію угоди продовжено, відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія.
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