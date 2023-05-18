Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар на брифінгу, пише Укрінформ.

"У самій угоді не передбачається задоволення жодних потреб Росії. Угода передбачає механізми функціонування зернового коридору з українських портів на міжнародні ринки. Те, що Росія намагається зараз "причепити" – це питання, пов'язані з аміакопроводом, зі зняттям санкцій з банків і організацій, які займаються торгівлею зерном і добривами. Ці питання поки що перебувають у дискусії", - пояснив дипломат.

Він зауважив, що ООН підписувала угоду з країною-агресором і відповідний меморандум про сприяння розв'язанню цих питань.

"Тому дискусії щодо тих вимог тривають, а зернова ініціатива має функціонувати окремо, оскільки документ по ній був підписаний саме в такому форматі", - наголосив посол.