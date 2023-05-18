У РФ назвали 5 умов для продовження "зернової угоди" після 17 липня

Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ РФ.

У Росії заявили, що попри продовження зернової угоди на два місяці "конкретного прогресу" щодо Меморандуму Росія-ООН не відбулося, тож вона не буде продовжена після 17 липня, якщо не будуть виконані п'ять "системних завдань"

Серед умов для продовження зернової угоди у російському МЗС назвали такі:

перепідключення "Россельхозбанка" до SWIFT,

постачання запасних частин,

розблокування транспортної логістики та страхування,

реанімація аміакопроводу Тольятті-Одеса,

розморожування активів російських компаній.

"Без виконання цих вимог ні про яке розширення "Чорноморської ініціативи" не може бути й мови, а сама угода буде розірвана після 17 липня", — заявили у відомстві.