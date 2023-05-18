У РФ назвали 5 умов для продовження "зернової угоди" після 17 липня
Росія продовжила "зернову угоду" на два місяці, але з липня заблокує її, якщо не будуть виконані п'ять "системних завдань"
Про це йдеться у заяві міністерства закордонних справ РФ.
У Росії заявили, що попри продовження зернової угоди на два місяці "конкретного прогресу" щодо Меморандуму Росія-ООН не відбулося, тож вона не буде продовжена після 17 липня, якщо не будуть виконані п'ять "системних завдань"
Серед умов для продовження зернової угоди у російському МЗС назвали такі:
- перепідключення "Россельхозбанка" до SWIFT,
- постачання запасних частин,
- розблокування транспортної логістики та страхування,
- реанімація аміакопроводу Тольятті-Одеса,
- розморожування активів російських компаній.
"Без виконання цих вимог ні про яке розширення "Чорноморської ініціативи" не може бути й мови, а сама угода буде розірвана після 17 липня", — заявили у відомстві.
- Нагадаємо, 17 травня стало відомо, що дію "зернової угоди" продовжено на два місяці. Ердоган підтвердив це, зазначивши, що відтепер судна також заходитимуть у порти Миколаїв та Ольвія.
- Посол України у Туреччині Василь Боднар пояснив, що "зернова угода" не передбачає нових вимог РФ, але вони будуть розглядатись окремо.
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