Попри рекордний успіх "Барбі", студії надають перевагу режисерам-чоловікам, - дослідження

Про це пише Veriety.

Нове дослідження, проведене Центром вивчення жінок на телебаченні та в кіно при університеті штату Сан-Дієго, виявило, що в 2023 році великі студії віддали більшість своїх найгучніших фільмів режисерам-чоловікам.

Так, зʼясувалося, що жінки становлять лише 16% режисерського складу у 250 найкасовіших фільмах, що менше порівняно з 18% у 2022 році. Режисерки брали участь у роботі над 14 фільмами зі 100 найкращих. Цей показник зріс порівняно з 11% у 2022 році. Такі висновки зʼявились після того, як була підрахована статистика щодо найкращих фільмів року. Ґрета Ґервіґ зняла "Барбі", яка зібрала $1,3 млрд, ставши найуспішнішою стрічкою в історії Warner Bros. У 2023 році також вийшли "Солтберн" Еміральд Феннел, "Минулі життя" Селін Сонг і "Прісцилла" Софії Копполи, які стали одними з найвідоміших фільмів року. А фільми-концерти Бейонсе та Тейлор Свіфт побили рекорди за касовими зборами серед концертних стрічок.

Утім комерційний успіх не змінив картину зайнятості жінок і чоловіків. Загалом жінки становили 22% усіх режисерів, сценаристів, продюсерів, виконавчих продюсерів, монтажерів і операторів, які працювали над 250 найкасовішими фільмами року. Крім того, у 75% найкасовіших фільмів було залучено 10 або більше чоловіків у ключових ролях за кадром, тоді як лише в 4% фільмів було залучено 10 або більше жінок.

Загалом жінки у складі команди фільмів становили 26% серед продюсерів, 24% - виконавчих продюсерів, 21% - редакторів, 17% - сценаристів, 14% - композиторів і 7% - операторів.

"Це найбільша ілюзія, що заслужений тріумф Ґрети Ґервіґ прибирає нерівність, яка пронизує основну кіноіндустрію. Цифри показують історію. За кадром гендерні співвідношення в Голлівуді залишаються різко зміщеними на користь чоловіків", — заявила доктор Марта Лаузен, авторка звіту, засновниця і виконавча директорка центру.

Дослідження показало, що у фільмах, у яких принаймні одна жінка-режисер, на ключові закадрові ролі було найнято більше жінок, ніж у фільмах, де режисерську роботу виконували виключно чоловіки. Коли жінки обіймали режисерські посади, ролі розділялися так: 61% сценаристів, 35% монтажерів, 10% операторів і 26% композиторів були жінками. У фільмах режисерів-чоловіків жінки становили 9% сценаристів, 18% монтажерів, 7% операторів і 11% композиторів.