Попри санкції, Росія отримає $285 млрд доходу від нафти і газу цього року, - Bloomberg
Хоч деякі країни відмовились від закупівлі російських енергоносіїв, доходи Росії від нафти та газу у 2022 році становитимуть близько 285 мільярдів доларів
Про це повідомляє Bloomberg.
"Додайте до цього інші товари, і це більш ніж компенсує 300 мільярдів доларів валютних резервів, заморожених у рамках санкцій", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що через санкції з Росії йдуть корпоративні гіганти, російська економіка втрачає мільярди доларів і прямує до глибокої рецесії. Але попри це президент РФ Володимир Путін може поки що ігнорувати ці збитки.
Це пов'язано з тим, що його скарбниця переповнена доходами від сировинних товарів, які стали більш прибутковими, ніж будь-коли, завдяки стрибку світових цін, частково спричиненому війною в Україні.
За оцінками Bloomberg Economics, доходи Росії від нафти і газу цього року становитимуть близько 285 мільярдів доларів. Це перевищить показник 2021 більш ніж на одну п'яту.
- Нагадаємо, Італія збільшила імпорт російської нафти попри ембарго. Крім того, Німеччина та Італія дозволили своїм компаніям платити за газ рублями. Італійський уряд отримав роз'яснення від Єврокомісії, як купувати російський газ без порушення санкцій, і повідомив про це своїм компаніям.
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