Попри те, що нас не "зарядили" сучасною зброєю, ми вже на підступах до Кліщіївки й Бахмута, - командир 2-го штурмового батальйону Кухарчук
Командир 2-го штурмового батальйону третьої окремої штурмової бригади ЗСУ Дмитро Кухарчук зазначив, що відсутність сучасної зброї на Бахмутському напрямку гальмує просування Сил Оборони України
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Контрнаступальні дії з боку ЗСУ відбуваються вже майже 2 місяці. Напевно, ці дії відбуваються не тими темпами, що очікують люди, які спостерігають за наступом по телебаченню. Враховуючи те, що нас, як деякі бригади, не "зарядили" сучасною західною технікою, не надали нові зразки Bradley, Leopard, ми воюємо тим з чим зайшли на Бахмутський напрямок ще в січні минулого року. У зв'язку з цим просування не може відбуватися так швидко, якби цього хтось хотів. Але між тим, ми вже на підступах до Кліщіївки, ми на підступах до Бахмуту", - наголосив Кухарчук.
За словами командира 2-го штурмового батальйону, українські захисники мають на меті звільнити усі окуповані українські території.
"В нас нема мети взяти Кліщіївку, Бахмут і ще якийсь населений пункт. В нас є мета просунутися якомога далі й звільнити всі українські території. І ми для цього все робитиме", - підкреслив Кухарчук.
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