Попри втрати РФ не полишає спроб захопити Бахмут за будь-яку ціну, - Сирський
Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що РФ за будь-яку ціну прагне захопити Бахмут, однак ЗСУ зможуть скористатися втратами РФ
Про це поінформували в телеграм-каналі Міністерства оборони України.
Олександр Сирський ствердив, що РФ не полишає надій за будь-яку ціну захопити місто Бахмут, що на Донеччині: попри втрати живої сили й техніки.
"Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - наголосив командувач Сухопутних військ.
- Нагадаємо, минулого дня президент України Володимир Зеленський під час поїздки на Донеччину відвідав передові позиції українських воїнів на Бахмутському напрямку та нагородив оборонців.
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