Попри втрати РФ не полишає спроб захопити Бахмут за будь-яку ціну, - Сирський

Про це поінформували в телеграм-каналі Міністерства оборони України.

Олександр Сирський ствердив, що РФ не полишає надій за будь-яку ціну захопити місто Бахмут, що на Донеччині: попри втрати живої сили й техніки.

"Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - наголосив командувач Сухопутних військ.