Попри заклик Путіна пересісти на вітчизняні автівки, держструктури РФ закупили іномарок на 1,5 млрд рублів

Про це повідомляє російський Telegram-канал "Агентство. Новости"

Зазначається, що 3 серпня Володимир Путін на нараді з питань розвитку промисловості заявив, що всі російські чиновники мають їздити вітчизняними автомобілями. Він уточнив, що відповів відмовою на прохання міністерств, відомств та управління справами президента продовжити закупівлю іномарок.

Проте, не зважаючи на слова президента, за місяць російські органи влади, держустанови та держкомпанії розпочали закупівлю 151 іномарки й мають намір витратити на це 566 млн рублів.

За даними агенції, понад 75,5% із закуплених для влади автомобілів (114) виробництва китайських компаній, решту 24,5% (37) випускають автоконцерни з інших країн, як-от Японія, Корея, Чехія.

Найдорожчу машину купує компанія з держучастю Енерготранс – за корейський седан бізнес-класу Genesis G90 заплатить 19,5 млн рублів. По більш ніж 10 млн рублів за машину також готові заплатити федеральна держустанова "Центррегіонводгосп" (Genesis GV80 за 11,4 млн рублів), компанія з держучастю Транспортна компанія "Русгідро" (Toyota Land Cruiser 300 за 14,8 млн рублів) та федеральна держустанова "Главрибвод" (G 15700000 рублів).

"Серед замовників іномарок після слів президента опинилися в тому числі генпрокуратура Росії, інженерно-технічний центр міноборони, південне митне управління, головне управління регіональної безпеки Московської області, департамент у справах ГО, НС та пожежної безпеки Москви, автобаза уряду Ленінградської області", - йдеться в повідомленні.