Росіяни на аеродромі в Енгельсі "модернізували" стратегічний бомбардувальник автомобільними шинами

Про це інформує OSINT-проєкт Tatarigami_UA в Твіттері.

"Росіяни в черговий раз продемонстрували безпрецедентні інновації. Ви дивитеся на супутниковий знімок стратегічного бомбардувальника Ту-95, покритого автомобільними шинами", – йдеться в заяві.

Повідомляється, що гумові покришки, на думку тих же росіян, це має захистити радянський ракетоносій від безпілотників.

Фото: Tatarigami_UA

"Здається, це не поодинокий випадок. На цих супутникових знімках здається, що росіяни все ще встановлюють шини на бомбардувальник – свіжу, бюджетну версію ERA (explosive reactive armour, вибуховий динамічний захист, – ред.), яка замінює російські військово-повітряні сили?" – йдеться в дописі.

Фото: Tatarigami_UA

РФ використовує літаки стратегічної авіації Ту-95 для обстрілу українських міст крилатими ракетами Х-101.

Довідково. Аеродром Енгельс - це військова авіабаза Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС. Це одна з найбільших і найважливіших авіабаз Росії, яка входить до складу її ядерної тріади. Аеродром розташований поблизу міста Енгельс Саратовської області, за 700 км від українського кордону