Росіяни на аеродромі в Енгельсі "модернізували" стратегічний бомбардувальник автомобільними шинами
Російські військові на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області обкладають покришками для автівок бомбардувальники Ту-95 для захисту від атак дронів
Про це інформує OSINT-проєкт Tatarigami_UA в Твіттері.
"Росіяни в черговий раз продемонстрували безпрецедентні інновації. Ви дивитеся на супутниковий знімок стратегічного бомбардувальника Ту-95, покритого автомобільними шинами", – йдеться в заяві.
Повідомляється, що гумові покришки, на думку тих же росіян, це має захистити радянський ракетоносій від безпілотників.
Фото: Tatarigami_UA
"Здається, це не поодинокий випадок. На цих супутникових знімках здається, що росіяни все ще встановлюють шини на бомбардувальник – свіжу, бюджетну версію ERA (explosive reactive armour, вибуховий динамічний захист, – ред.), яка замінює російські військово-повітряні сили?" – йдеться в дописі.
Фото: Tatarigami_UA
РФ використовує літаки стратегічної авіації Ту-95 для обстрілу українських міст крилатими ракетами Х-101.
Довідково. Аеродром Енгельс - це військова авіабаза Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-160 і Ту-95МС. Це одна з найбільших і найважливіших авіабаз Росії, яка входить до складу її ядерної тріади. Аеродром розташований поблизу міста Енгельс Саратовської області, за 700 км від українського кордону
- Нагадаємо, на аеродромі російського міста Енгельс Саратовської області у ніч на 26 грудня 2022 року пролунали вибухи. Окупанти повідомили про трьох загиблих російських військовослужбовців. Наступного дня речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат сказав, що після вибухів на аеродромі росіяни передислокували частину авіації з Енгельсу у Саратовській області РФ.
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