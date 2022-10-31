Про це повідомляє Reuters.

На початку березня ритейлер Gap оголосив про припинення постачання свого одягу до Росії через військову агресію проти України. 10 березня компанія Gap повідомила своїм співробітникам, що "керується цінностями" та "пишається правильною поведінкою за 53 роки ведення бізнесу", тому припиняє постачання товарів до Росії.

Однак, як видно зі звітів російської митниці, франчайзі американського бренду у Москві отримав ще 1585 партій одягу. Загалом з 11 березня до 16 липня московське представництво прийняло оригінальний одяг Gap на $5,2 млн.

Постачальником понад 75% відправлень став лондонський підрозділ компанії Gap Europe Ltd. Відбувалось це через Туреччину. Лондонський підрозділ доставляв різний одяг: від в'язаних дитячих шкарпеток та піжам до жіночих блузок та чоловічих шортів.

У коментарі Reuters представник Gap Inc. у Сан-Франциско заявив, що компанія припинила постачання до Росії у березні і постачання не відновлювались. У відповідь представники видання надали материнській Gap дані з російської митниці, які вказують, що московський франчайзі Gap Retail LLC, яким керує турецька Fiba Perakende Grubu, продовжував отримувати одяг.

"Оскільки замовлення приймаються за кілька місяців наперед, наш франчайзинговий партнер забрав своє останнє замовлення з нашого розподільчого центру у квітні. Gap не відправляв і не продавав жодних товарів нашому російському франчайзинговому партнеру відтоді, як було опрацьоване його останнє замовлення", - відповіли у компанії, підтвердивши таким чином, що сприяли постачанню одягу в Росію до квітня.

Пояснюючи, чому постачання тривали до середини липня, менеджер турецької Fiba Perakende Grubu зазначив, що виникали затримки через триваліший транзит Туреччиною. Також, за словами представника турецької компанії, затримки були пов'язані з додатковим часом опрацювання на російській митниці.

"Fiba перебуває у процесі згортання свого франчайзингового бізнесу Gap у Росії після вичерпання всіх запасів", – запевнили в турецькій компанії.

Згідно з митними записами, відвантажень у московський Gap Retail після 16 липня не було.

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