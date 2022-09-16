Увагу на цей факт звернув експерт-релігієзнавець Ярослав Коцюба, оприлюднивши на своїй facebook-сторінці відповідний фотодоказ.

Як видно на світлині, очільник УПЦ МП Онуфрій зазначений як діяч Російської православної церкви.

"Можна змінювати статути. Можна розповідати, що зв'язок з РПЦ лише "духовний". Можна прикриватися СБУ і держорганами. Офіційний сайт МОСКОВСЬКОГО патріархату (станом на 15.09.2022 р., 22:00)" – прокоментував Коцюба.

Зазначимо, 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату оголосив про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудив Кирила та висунув умови ПЦУ для перемовин. Це рішення дало змогу священникам УПЦ стверджувати, мовляв, вони не мають жодного стосунку до РПЦ.

7 червня синод російської православної церкви у Москві засудив собор УПЦ, на якому пролунали заяви про незалежність

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