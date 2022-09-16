Попри заяви про самостійність, УПЦ МП й далі залежна від Москви: на сайті РПЦ Онуфрій досі у списку головних ієрархів
На сайті Російської православної церкви митрополит УПЦ МП Онуфрій досі зазначений як один з її ієрархів. А це спростовує заяви про те, начебто він і його церква тепер незалежні від Москви
Увагу на цей факт звернув експерт-релігієзнавець Ярослав Коцюба, оприлюднивши на своїй facebook-сторінці відповідний фотодоказ.
Як видно на світлині, очільник УПЦ МП Онуфрій зазначений як діяч Російської православної церкви.
"Можна змінювати статути. Можна розповідати, що зв'язок з РПЦ лише "духовний". Можна прикриватися СБУ і держорганами. Офіційний сайт МОСКОВСЬКОГО патріархату (станом на 15.09.2022 р., 22:00)" – прокоментував Коцюба.
- Зазначимо, 27 травня Собор Української православної церкви Московського патріархату оголосив про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудив Кирила та висунув умови ПЦУ для перемовин. Це рішення дало змогу священникам УПЦ стверджувати, мовляв, вони не мають жодного стосунку до РПЦ.
- 7 червня синод російської православної церкви у Москві засудив собор УПЦ, на якому пролунали заяви про незалежність
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