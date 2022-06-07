"Розкол". Собор РПЦ засудив проголошення УПЦ МП "незалежності"
Синод російської православної церкви у Москві 7 червня засудив собор Української православної церкви московського патріархату, на якому пролунали заяви про незалежність
Про це повідомляє пресслужба Російської православної церкви.
На зібранні заявили, що змінити статус УПЦ МП можливо лише постановою помісного собору РПЦ. А самостійні рішення щодо зміни статусу в РПЦ вважають "розколом" усередині церкви. Також у російській церкві вважають, що українська влада та "екстремістськи налаштована частина українців" нібито тиснуть на українську церкву московського патріархату.
Як повідомлялось, на Синоді також вирішили, що зараз неможлива регулярна комунікація між УПЦ МП та кримськими єпархіями, які досі підпорядковувались українській церкві. Тож вирішили прийняти Джанкойську, Сімферопольську та Феодосійську єпархії у безпосереднє підпорядкування патріарху Кирилу. Ці єпархії мають утворити Кримську митрополію.
- 26 травня УПЦ МП оголосила про "повну самостійність і незалежність" від Москви, засудила Кирила та висунула умови ПЦУ для перемовин.
- Після цього Кримська єпархія УПЦ МП заявила, що залишається у підпорядкуванні патріарха Кирила.
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